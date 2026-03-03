Blocca una ragazza per strada, la molesta e prova a baciarla. Lei urla e sfugge alla violenza sessuale
Prima avrebbe bloccato una ragazza di 16 anni vicino alla stazione ferroviaria di Iglesias, poi l’avrebbe molestata, tentando di baciarla. Solo la reazione della giovane, che ha urlato e chiesto aiuto a un passante, ha evitato che quell’approccio si trasformasse in una violenza sessuale. Autore del gesto un 18enne algerino, già noto alle forze dell’ordine e domiciliato al Centro di accoglienza straordinaria di Monastir (Cagliari), che è stato arrestato dai carabinieri.
Il provvedimento è stato convalidato ieri e per il giovane è scattato l’obbligo di firma. Il 18enne è stato arrestato durante la notte del 2 marzo scorso, quando al 112 è arrivata la richiesta di aiuto della 16enne. La ragazza ha raccontato di essere stata bloccata nei pressi della stazione e il 18enne avrebbe tentato l’approccio. La ragazza ha insistito a urlare, chiedendo aiuto ai passanti. Una persona è intervenuta e il 18enne è fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che nel giro di breve tempo sono riusciti a identificarlo e arrestarlo.