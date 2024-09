Bloccato nel traffico mentre va al pronto soccorso, muore in auto a 33 anni

Martedì pomeriggio, un tragico incidente ha colpito Singh Jagroop, un cittadino indiano di 33 anni, mentre si recava al pronto soccorso di Oderzo, in provincia di Treviso. Il medico di base, dopo averlo visitato, aveva consigliato con urgenza di recarsi al pronto soccorso per sottoporsi a esami clinici necessari. Tuttavia, durante il tragitto lungo la trafficata Postumia, il malore iniziale si è trasformato in un grave infarto che ha provocato un arresto cardiaco.

I soccorsi e il tragico epilogo

Intorno alle 17:10, mentre lo zio di Jagroop cercava di raggiungere il pronto soccorso, il giovane è svenuto a causa del malore. Lo zio, bloccato dal pesante traffico, ha dato l’allarme al 118. Con la situazione diventata critica e l’impossibilità di raggiungere rapidamente il presidio sanitario, l’ambulanza, l’automedica e l’elicottero del Suem sono stati inviati al parcheggio del supermercato Lidl di via Postumia, dove il veicolo era stato costretto ad accostare. Nonostante i tentativi di stabilizzare le condizioni di Jagroop da parte dei soccorritori, il trasporto d’urgenza all’ospedale di Oderzo non è stato sufficiente e l’uomo è deceduto durante il tragitto.

L’importanza della prevenzione e dell’educazione sanitaria

Per sensibilizzare i cittadini sulle malattie cardiache e sull’importanza della prevenzione, il Suem, con il patrocinio del Comune di Treviso e la collaborazione delle Unità Operative di Cardiologia, Diabetologia, Medicina dello Sport e dei Dipartimenti di Prevenzione e per le Dipendenze, organizza l’evento “La tua salute in centro”. L’appuntamento è per domenica 22 settembre in piazzale Burchiellati a Treviso. La giornata prevede una camminata non competitiva all’interno delle mura cittadine e, successivamente, la possibilità di incontrare medici, infermieri e operatori sanitari presso gazebo dedicati per una valutazione del rischio cardiovascolare. Questa iniziativa mira a educare e informare i cittadini sull’importanza di monitorare la propria salute cardiovascolare, un aspetto cruciale per prevenire tragedie simili a quella vissuta da Singh Jagroop.