Blocco informatico mondiale, i disagi potrebbero trascinarsi per giorni

Il blocco informatico senza precedenti che ha coinvolto numerosi settori globali ha avuto impatti significativi, in particolare sul traffico aereo e sui viaggiatori. Il tutto causato da un aggiornamento di Crowdstrike, un software di sicurezza informatica che ha mandato in tilt una quantità di pc. In tutto il mondo milioni di computer e di schermi negli scali hanno mostrato uno sfondo blu noto come Blue screen of death (Schermata blu della morte). Complessivamente sono oltre 5 mila i voli cancellati. Molti viaggi sono stati riprogrammati dalle stesse compagnie aeree, ma con enormi difficoltà.

Disastro informatico

Un aggiornamento del software di sicurezza informatica Crowdstrike ha causato un malfunzionamento esteso a milioni di computer in tutto il mondo. Il problema ha portato a un blocco informatico che ha paralizzato numerosi settori, tra cui aerolinee, scali aeroportuali, ospedali, banche, emittenti televisive e tribunali. Gli schermi nei vari scali e nelle infrastrutture colpite hanno mostrato lo “Schermo Blu della Morte” (Blue Screen of Death), un messaggio d’errore comune nei sistemi informatici Windows.

Impatto sul settore aereo

Oltre 5.000 voli sono stati cancellati a livello globale, in gran parte a causa del blocco dei computer che gestiscono la programmazione e l’organizzazione dei voli. Con circa 110.000 voli previsti a livello mondiale durante l’incidente, le difficoltà di sistemazione per i passeggeri sono state enormi. Le compagnie aeree hanno cercato di riprogrammare i voli e aggiungere partenze extra, ma molti viaggiatori hanno dovuto attendere a lungo per essere sistemati su altri voli. In Italia, su un totale di 3.999 voli, circa 80 sono stati cancellati.

Cosa accadrà?

Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha indicato che ci vorrebbero ancora 24 ore per ripristinare completamente la normalità, con il settore della Borsa e quello del traffico aereo che stanno ancora affrontando difficoltà.