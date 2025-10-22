A Bologna la polizia ha arrestato un giovane gambiano che ha cercato di sottrarre una bimba di pochi mesi da un passeggino. L’episodio si è verificato domenica pomeriggio in via Carracci, nei pressi della stazione. A quanto si apprende, la neonata era con i genitori, i quali, con l’aiuto di altri passanti, hanno evitato il tentativo dell’uomo di afferrare la piccola dal passeggino. A quel punto hanno dato l’allarme, mentre il giovane si è dato alla fuga.

Rintracciato e fermato

La sua fuga, però, è durata molto poco. Gli agenti del Commissariato Bolognina-Pontevecchio, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, hanno rapidamente rintracciato il presunto autore del gesto nel vicino parco di Villa Angeletti. Si tratterebbe di un giovane di origine gambiana, domiciliato in una comunità a Bologna.

Sull’episodio sono ancora in corso approfondimenti. Il sindacato di polizia Siulp, in una nota in cui racconta l’accaduto, ha ringraziato i colleghi per la rapidità dell’intervento e ha definito “fondamentale la collaborazione dei cittadini, oltre ai genitori della neonata”.