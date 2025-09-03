Un uomo di 49 anni è morto di infarto poche ore dopo il suo matrimonio civile a Bornasco, in provincia di Pavia. La vittima è Antimo Squillace, operaio del paese, che ieri mattina aveva sposato in municipio Federica Vespo, 31 anni. Dopo la cerimonia, i due novelli sposi si erano trasferiti in un agriturismo di Montebello della Battaglia per festeggiare con parenti e amici. Mentre si stava cambiando, l’uomo è stato colpito da un malore improvviso. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo per oltre un’ora. Successivamente Squillace è stato trasferito al Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.