Un episodio di violenza ha colpito il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, noto per le sue denunce pubbliche e battaglie sociali. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno a Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino, e, come ha scritto lo stesso parlamentare, si è consumata “davanti alle forze dell’ordine”. Borrelli aveva appena partecipato a un evento pubblico intitolato “Diritti animali e territorio: un dialogo aperto per il futuro”, organizzato in risposta a un grave episodio locale: “Ero intervenuto per il convegno ‘Diritti animali e territorio: un dialogo aperto per il futuro’, organizzato dopo l’orrendo episodio del gatto ucciso con l’acido”, ha raccontato.

Secondo il racconto del deputato, l’aggressione è avvenuta quando un agente della sua scorta e il sindaco del paese hanno chiesto ad alcuni individui di spostare le auto che avevano parcheggiato in modo irregolare: “Sui marciapiedi, sulle strisce pedonali rialzate e persino sugli stalli riservati ai disabili per andare a consumare in un bar”. Alcuni presenti avrebbero riconosciuto Borrelli e, a quel punto, “mi hanno immediatamente aggredito”, ha denunciato il parlamentare.

Ferite, denuncia e determinazione

Durante l’aggressione, gli aggressori avrebbero colpito il telefono del deputato facendolo cadere, per poi trascinarlo in un porticato e continuare a colpire il dispositivo. Borrelli ha riportato diversi traumi, alla schiena, al braccio sinistro e alla mano destra. Nonostante quanto accaduto, il deputato ha dichiarato con fermezza la sua intenzione di andare avanti nella sua battaglia contro l’illegalità: “Io non mi fermerò. Nonostante le botte, le minacce, le campagne d’odio quotidiane, continuerò a denunciare e combattere ogni forma di prepotenza. La legalità non può essere solo una parola”. Borrelli ha infine reso noto di aver sporto denuncia per quanto accaduto, riaffermando così il suo impegno per la legalità e la giustizia.