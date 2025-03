Massimo Bossetti e Alberto Stasi si sono incontrati nel carcere di Bollate, dove entrambi scontano le loro condanne. Bossetti è accusato dell’omicidio di Yara Gambirasio mentre Stasi è stato condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. I due si sono trovati insieme in una situazione che ha destato particolare attenzione. Il caso di Stasi è tornato alla ribalta di recente, con nuove indagini che coinvolgono una terza persona, Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Durante la sua permanenza in carcere, Bossetti ha condiviso le sue riflessioni sul caso Garlasco: “Come si fa a non seguire il caso di Stasi, se ne parla giorno e notte nei tg e nelle trasmissioni, e meno male che se parla. Ho convissuto momenti assieme ad Alberto qui in carcere. Mi basta la mia emblematica, assurda e vergognosa situazione per comprendere quello che ha vissuto Stasi, quanto pure su di lui sia accaduto.”

Bossetti contro i magistrati

Bossetti non ha risparmiato critiche ai magistrati, accusandoli di negligenza nelle indagini che lo hanno coinvolto. “Certi personaggi del tutto incompetenti dovrebbero pagare per i propri errori e indagini fatte col culo. Si vergognassero piuttosto che esercitare un ruolo che gli appartiene”, ha dichiarato. Ha anche lamentato il fatto che in Italia le persone non abbiano la possibilità di difendersi adeguatamente. “Purtroppo viviamo in un Paese dove chi di dovere non ti dà la possibilità di poterti difendere. Ci sono persone che si innamorano di una tesi o di un’indagine, giusta o sbagliata che sia, chi se ne frega. Quella è e quella rimane”. Infine ha sottolineato che, sebbene in carcere ci siano persone colpevoli, esistono anche innocenti che scontano ingiustamente la pena: “Ricordiamoci sempre che in questa realtà carceraria esistono persone che hanno commesso un illecito, ma esistono purtroppo anche persone recluse da innocenti. Ma questo non interessa a nessuno.”