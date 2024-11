Bressanone, la mail del dipendente del comune: “I bambini italiani fanno rumore in mensa”

Un dipendente del Comune di Bressanone, in provincia di Bolzano, ha inviato una mail in cui ha definito i bambini italiani che mangiano a mensa “troppo rumorosi”. Nella stessa mail, l’uomo accusa gli insegnanti di non fare nulla per sedare il baccano prodotto dai bambini. Lo stesso impiegato spiega che, per ristabilire il silenzio, basterebbe prendere a modello i bambini che studiano nella scuola tedesca.

La vicenda è stata raccontata dal quotidiano Alto Adige e ha sollevato un polverone che riporta a vecchie questioni riguardanti l’Alto Adige e la convivenza tra la cultura italiana e quella di lingua tedesca.

A intervenire è stata a questo punto la dirigente dell’Istituto comprensivo italiano, Manuela Bernaroli, che ha sottolineato “che gli alunni italiani in mensa fanno lo stesso rumore dei bambini tedeschi, così come gli insegnanti dediti alla sorveglianza fanno a pieno il loro dovere. La convivenza tra noi a scuola è buona e quindi non capisco le ragioni di questa mail”.