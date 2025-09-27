Bruce Springsteen non ha mezze parole quando parla di Donald Trump, al centro della copertina del “Time”. Riguardo a ciò che pensa il Presidente di lui, il Boss dichiara: “Non potrebbe fregarmene di meno. È la personificazione dello scopo del 25° emendamento e dell’impeachment, se il Congresso avesse un minimo di coraggio, lo butterebbe nel bidone della spazzatura della storia”.

Da sempre fedele a se stesso e alle proprie convinzioni, Springsteen si colloca su posizioni opposte rispetto a Trump e ai suoi sostenitori. Tuttavia, riconosce la forza del consenso che il Presidente mantiene in molte parti degli Stati Uniti, sottolineando come una fetta della popolazione approvi la sua politica di potere e dominio.

Le critiche ai Democratici e il bisogno di leadership

Il musicista continua spiegando: “Dobbiamo accettare il fatto che un buon numero di americani non ha problemi con la sua politica fatta di potere e dominio – continua infatti il musicista nell’intervista – ma io non posso dare carta bianca a quei tizi. Molti hanno creduto alle sue bugie, a lui non importa nulla di chi resta indietro, ma solo di se stesso e dei multimiliardari che lo hanno sostenuto il giorno dell’insediamento”.

Secondo Springsteen, però, anche i Democratici hanno le loro responsabilità. “Abbiamo un bisogno disperato di un partito alternativo che sia efficace – sottolinea non a caso Springsteen – oppure che il Partito Democratico trovi qualcuno in grado di parlare alla nazione. C’è un problema nel linguaggio che usano e nel modo in cui cercano di parlare alla gente”.

Nuova uscita musicale e presenza sui social

Nonostante le critiche politiche, il Boss non perde contatto con il suo pubblico. Lo conferma la pubblicazione a sorpresa sui propri canali social della nuova versione dal vivo di “Open All Night”, registrata senza pubblico al Count Basie Theatre di Red Bank, New Jersey.

Il brano fa parte di “Nebraska ’82: Expanded Edition”, cofanetto in edizione limitata in uscita il 17 ottobre, che include anche la prima esecuzione dal vivo dell’album “Nebraska” del 1982, dimostrando come Springsteen continui a parlare al pubblico, sia attraverso la musica che con le sue posizioni sociali e politiche.