Bruno Tucci compie oggi 90 anni. Auguri di Blitzquotidiano ad una firma di grande prestigio per il nostro giornale.

Ogni giorno, quando fuori è ancora buio, Bruno Tucci legge on line i principali quotidiani e poi scrive sul suo computer un articolo perfetto. Sempre lo stesso numero di parole, curata la scrittura e la grafia. Yoast lo premia con la luce verde.

È l’eredità della vecchia scuola dei giornali di un tempo, quando il piombo tiranno imponeva misure precise, pena tagli spietati sul bancone della tipografia.

Preciso col computer così come lo era con la tastiera della macchina da scrivere nei molti anni di una lunga carriera, iniziata al Messaggero di Roma e proseguita al Corriere della Sera di Milano.

Calabrese di nascita ma romano di vita e romanista di fede calcistica, Tucci entrò al Corriere di Piero Ottone, un direttore che non era facile accontentare, rimanendovi fino alla pensione.

Per molti anni, 18, fu poi presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio. Fu una sua idea quella di imporre un esame di cultura ai candidati pubblicisti, invenzione italiana che porta a essere giornalista tanto il primario di un grande ospedale (come ricordava Arrigo Benedetti) quanto un fattorino delle Poste.

Ricordo il nostro primo incontro al ristorante Bolognese a Roma tanti anni fa. Da allora siamo sempre stati amici, nonostante il carattere fumantino di uno nato sotto il segno del capricorno, con maggiore intensità negli ultimi anni.

Bruno Tucci, ha scritto Pino Nano su Giornalisti Italia, è stato un grande cronista, di un inviato speciale come pochi, testimone vero e appassionato del suo tempo, “caratteraccio di merda”, ma sempre presente, mai stanco, incapace di mollare la presa una volta afferrato l’odore acre dello scoop, animale da Olivetti Lettera 22, o meglio ancora di più, animale di redazione come pochi, che nelle ore più impensabili del giorno e della notte chiamava i dimafonisti del giornale perché aveva sempre una notizia da dare. E le sue notizie, erano sempre di prima mano, mai copiate, semmai carpite o rubate a interlocutori privilegiati, e che nessuno ha mai conosciuto per via del riserbo assoluto che ha caratterizzato e segnato la sua vita professionale.