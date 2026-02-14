Un ragazzo di 17 anni, in condizioni di particolare vulnerabilità, è stato aggredito nei giorni scorsi da alcuni coetanei in un centro della costa abruzzese. La procura per i minorenni dell’Aquila ha aperto un fascicolo sull’accaduto e iscritto due minorenni nel registro degli indagati. A riportarlo è il quotidiano regionale ‘Il Centro’.

Due minorenni nel registro degli indagati

L’episodio, ora al vaglio degli inquirenti, sarebbe avvenuto in uno spazio pubblico. Secondo quanto riferito dal padre, il giovane sarebbe stato spinto e gettato all’interno di un contenitore per rifiuti, per poi essere colpito con un bastone mentre tentava di uscire.

Alcune persone presenti che hanno assistito all’aggressione sono intervenute richiamando l’attenzione e allertando le forze dell’ordine. Il minore è stato accompagnato al pronto soccorso, dove i sanitari hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

Sulla vicenda indagano i carabinieri: sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Il padre del ragazzo ha pubblicamente ringraziato chi è intervenuto per prestare aiuto.

Dalle istituzioni locali è arrivata una ferma condanna di ogni forma di violenza tra giovanissimi, con l’impegno di rafforzare le azioni di prevenzione e sostegno, e di dare una risposta condivisa da parte di scuola, famiglie e comunità per contrastare il bullismo.