Bus e tram, foto di donne riprese dalle telecamere di sicurezza diffuse in una chat. La denuncia di una passeggera
A Milano è stata aperta un’indagine interna da Atm dopo la segnalazione di una passeggera su presunti fotogrammi delle telecamere di bordo del tram milanese. Il caso riguarda immagini che, secondo quanto denunciato, mostrerebbero donne riprese nei mezzi pubblici.
La denuncia
Il caso è stato portato all’attenzione pubblica dall’attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli nella newsletter ‘Rassegna Stanca’ e rilanciato sui social da creator e media nazionali come Corriere.it online oggi.
“Atm – si legge in una nota dell’azienda – si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare piena luce sull’episodio, per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città”.