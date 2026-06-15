Nella newsletter, Vagnoli parla di una passeggera sul tram 15 che avrebbe osservato un autista in pausa intento a scambiare messaggi in una chat di servizio: “stava scambiando dei messaggi in una chat denominata ‘Staff Ticinese’ con quelli che, per la giovane, erano senza dubbio colleghi di lavoro”, messaggi che – secondo il racconto – sarebbero stati accompagnati da immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza del mezzo e poi condivise in una chat interna e commentate in modo sessista. La segnalazione è stata trasmessa ad Atm, che ha annunciato verifiche interne e ribadito la linea della tolleranza zero.