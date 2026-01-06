Avrebbe ucciso almeno 30 anatre alzavole (ben oltre il limite giornaliero di 10) attirandole con un richiamo acustico vietato. Protagonista della vicenda un cacciatore di 50 anni, residente nel Ravennate, “scoperto” lo scorso 25 dicembre dal nucleo forestale dei carabinieri di Comacchio, nell’area l’Oasi di Boscoforte delle Valli. L’uomo è stato denunciato a piede libero per esercizio venatorio con mezzi non consentiti, come si legge sul Resto del Carlino.

Il cacciatore ha subito anche il sequestro dei mezzi (tra cui anche un fucile regolarmente detenuto) e del profitto dell’illecito. Inoltre, sono state elevate sanzioni pecuniarie per la cifra complessiva di 700 euro. Le normative attuali vietano i richiami elettroacustici e l’uso di richiami vivi non identificati a fini venatori. Grazie ai controlli intensificati da parte di forze dell’ordine e delle guardie ambientali si arriva spesso al sequestro dei dispositivi e a procedimenti legali verso chi li usa.