Cade con la moto sull’A7 e perde per strada 35 chili di cocaina, è caccia all’uomo

Cade con la moto, perde per strada numerosi panetti di cocaina – per un totale di 35 chili – e poi, caricato da un’auto che lo scortava, fugge via. Tutto è avvenuto stamattina, poco dopo le 6, sull’autostrada A7, nel tratto tra Genova e Milano.

Le prime notizie

L’uomo alla guida, secondo una prima ricostruzione, si è immediatamente rialzato ed è fuggito a bordo dell’auto dei complici che stava evidentemente scortando il corriere. Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Genova Sampierdarena che hanno diramato immediatamente le ricerche dell’auto dei fuggitivi: si tratta di un Opel Insignia con targa spagnola. La droga è stata sequestrata e ora sarà sottoposta ad analisi

La polizia stradale, che ha effettuato i rilievi dell’incidente, ha avvertito anche le autorità spagnole. La cocaina invece è stata sequestrata dai carabinieri della compagnia di Genova San Martino e dal nucleo investigativo. Le due forze di polizia hanno informato l’autorità giudiziaria competente, vale a dire la Procura di Alessandria a cui spetta il coordinamento delle indagini.