In seguito ala caduta, lo studente era stato soccorso immediatamente e trasferito con l’elisoccorso nella struttura ospedaliera. Le sue condizioni erano parse gravissime fin da subito e l’equipe medica ne aveva dichiarato il coma irreversibile. La dinamica della caduta dal primo piano, per un’altezza di quattro metri, è ancora poco chiara. Secondo quanto ricostruito finora, lo studente si sarebbe allontanato dal gruppo dopo la cena per salire in stanza e successivamente sarebbe avvenuta la caduta fatale. Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo per accertare quanto accaduto. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti, compresa quella di un gesto volontario.