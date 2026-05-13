Cade dal balcone durante la gita scolastica e muore in ospedale dieci giorni dopo
Chi lo ha conosciuto lo descrive come un “ragazzo modello”. Un dettaglio che non può che accrescere ulteriormente il dispiacere per la morte dello studente 18enne di Monopoli, precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro lo scorso 3 maggio, mentre era in gita scolastica. Dopo un ricovero d’urgenza e dieci giorni trascorsi in condizioni disperate all’ospedale di Udine, il giovane non ce l’ha fatta. La famiglia ha quindi deciso di autorizzare e procedere con l’espianto degli organi.
In seguito ala caduta, lo studente era stato soccorso immediatamente e trasferito con l’elisoccorso nella struttura ospedaliera. Le sue condizioni erano parse gravissime fin da subito e l’equipe medica ne aveva dichiarato il coma irreversibile. La dinamica della caduta dal primo piano, per un’altezza di quattro metri, è ancora poco chiara. Secondo quanto ricostruito finora, lo studente si sarebbe allontanato dal gruppo dopo la cena per salire in stanza e successivamente sarebbe avvenuta la caduta fatale. Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo per accertare quanto accaduto. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti, compresa quella di un gesto volontario.