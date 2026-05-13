In un’intervista a Fox News il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che “sta valutando seriamente di rendere il Venezuela il 51esimo Stato Usa”. Su Truth, Trump ha rilanciato la provocazione pubblicando una foto del Venezuela “a stelle e strisce”. Il post è stato poi rilanciato anche su X dal profilo ufficiale della Casa Bianca.

“Non siamo una colonia”

La presidente venezuelana ad interim Delcy Rodríguez, rispondendo alla provocazione del tycoon, ha respinto con forza ogni ipotesi di controllo statunitense sul suo Paese, dichiarando che il Venezuela “non è una colonia, ma una nazione libera”. “Se noi venezuelani abbiamo qualcosa è che amiamo il nostro processo di indipendenza”, ha affermato la Rodríguez sottolineando che la sovranità del suo Paese è stata costruita “dalla gloria di uomini e donne che hanno dato la vita”. Anna Kelly, la portavoce della Casa Bianca, non ha invece voluto commentare le dichiarazioni del presidente limitandosi a dichiarare che “è famoso per non accettare mai lo status quo”.