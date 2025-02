Un tragico incidente domestico è costato la vita a Claudia Udrescu, una donna di 51 anni di origine romena ma residente in Italia da diversi anni. L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 2 febbraio in un appartamento di via Mattie 14, nel quartiere San Paolo di Torino.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava effettuando le pulizie in casa e si trovava su una scala per sistemare le tende alle finestre. Durante l’operazione, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta, battendo violentemente la testa contro una balaustra. L’impatto le avrebbe fatto perdere i sensi all’istante.

In casa, al momento della tragedia, era presente anche il suo compagno, che ha immediatamente allertato i soccorsi dopo aver udito il rumore della caduta. Gli operatori del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo per Claudia Udrescu non c’era più nulla da fare: la donna è morta sul colpo.

Le indagini della polizia

Per chiarire la dinamica dell’accaduto, sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia, che hanno raccolto la testimonianza del compagno e svolto tutti i rilievi del caso. L’incidente si sarebbe verificato intorno alle 11:30 del mattino, come confermato anche dalla chiamata ai soccorsi.

Il compagno della vittima, sebbene si trovasse in casa, non era nella stessa stanza al momento della caduta. Si sarebbe accorto dell’incidente dopo aver sentito il rumore e, accorso immediatamente, ha trovato Claudia priva di sensi. Nonostante il tentativo disperato di chiamare i soccorsi, la donna era già deceduta.