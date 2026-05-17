Nel giro di sei mesi sono state effettuate quasi 400mila visite fiscali, un dato che cresce insieme al numero dei certificati medici e che conferma quanto il tema delle assenze per malattia resti centrale nel mondo del lavoro italiano. Con la Legge di Bilancio 2026 il governo interviene per rafforzare il sistema dei controlli Inps, puntando su un incremento dei medici abilitati alle verifiche domiciliari e su strumenti digitali più rapidi per la gestione delle richieste da parte delle aziende. Tra le novità principali figura l’introduzione di un nuovo servizio online, accessibile tramite la Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd), che consentirà ai datori di lavoro di richiedere con maggiore semplicità le visite mediche di controllo sui dipendenti assenti per malattia.

Come è cambiata la reperibilità

Un’altra modifica rilevante riguarda le fasce di reperibilità. Dal 2026 saranno uniformate per lavoratori pubblici e privati, con controlli possibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi domeniche e festivi. La scelta recepisce la sentenza del Tar Lazio n. 16305 del 2023, che aveva giudicato ingiustificata la precedente differenziazione tra i due comparti.

I dati dell’Osservatorio sul Polo unico di tutela della malattia mostrano inoltre un aumento costante delle assenze certificate: nel secondo semestre del 2025 sono stati superati i 14 milioni di certificati medici, in crescita del 2,8% rispetto all’anno precedente. Il 78,7% riguarda il settore privato. Nello stesso periodo le visite fiscali Inps sono state circa 399mila, in aumento del 3,7%.

Resta invariata la procedura: il lavoratore deve ottenere il certificato medico, garantire la reperibilità al domicilio comunicato e rispettare gli obblighi di comunicazione verso il datore di lavoro, che può verificare il protocollo sul portale Inps. Sono previste sanzioni in caso di assenza ingiustificata durante i controlli. Il sistema punta così a rafforzare la capacità ispettiva, bilanciando tutela della salute e contrasto agli abusi.