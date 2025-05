Vede una pattuglia della Polizia mentre guida uno scooter e cambia direzione. Viene inseguito dagli agenti e cade restando gravemente ferito. Il fatto è avvenuto durante la notte a Milano. Il ragazzo, dopo essere rimasto ferito è stato trasportato in codice rosso alla Clinica Humanitas a Rozzano, in provincia di Milano, dove poi è deceduto. E i parenti e gli amici, dopo aver appreso la notizia si sono recati in ospedale e hanno urlato aggredendo i presenti e le forze dell’ordine. Sono stati danneggiati anche alcuni oggetti della struttura sanitaria.

Il giovane deceduto è Mahmoud Mohamed, un 21enne libico che risiedeva a Brembate in provincia di Bergamo. Mohamed, si è scoperto dopo, non aveva la patente. Il suo scooter e l’auto della polizia si sono incrociati intorno alle 3.15 in viale Ortles provenendo da direzioni opposte. Repentinamente, lo scooter ha svoltato a sinistra in via Cassano d’Adda. L’auto della polizia, insospettita dalla manovra, ha svoltato a destra seguendo il giovane in via Cassano d’Adda. Poco dopo, all’incrocio con via Marco D’Agrate, lo scooter ha sbandato finendo contro un semaforo. Tutto si è svolto molto velocemente e la volante non ha nemmeno azionato i dispositivi luminosi. Tra i due mezzi non ci sarebbe stato quindi alcun contatto, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale che stanno indagando sull’incidente.

Successivamente alla notizia del decesso alcuni parenti e amici, che nel frattempo erano accorsi al pronto soccorso della Humanitas a Rozzano, hanno dato in escandescenze. Se la sono presa con le forze dell’ordine, con il personale sanitario ed hanno danneggiato alcune suppellettili.