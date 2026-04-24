Nella giornata di ieri, a Fara Novarese, le squadre della centrale di Novara e del distaccamento di Romagnano Sesia sono intervenute all’interno del cimitero comunale per soccorrere una persona. Un uomo, infatti, è precipitato all’interno di una tomba finendo nei loculi sotterranei: una caduta di alcuni metri a seguito del cedimento di una lastra di copertura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato l’uomo, impossibilitato a uscire, con tecniche speleo alpino fluviali. Dopo essere stato tratto in salvo, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Maggiore di Novara.