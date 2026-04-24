“Mi ha fatto arrabbiare”. Questa la risposta data da una donna a suo figlio per giustificare l’uccisione della giovane nuora con sei colpi di pistola. La vittima, Carolina Gómez, di 27 anni, era una conosciuta influencer ed ex ‘miss Baja California’. L’episodio è avvenuto il 15 aprile in un quartiere elegante di Città del Messico, ma il video ripreso da una webcam che ha registrato l’intera sequenza dell’omicidio è stato pubblicato solo oggi causando scalpore sui social. L’uomo ha denunciato l’episodio alla polizia solo il giorno dopo, il 16 aprile, e la suocera omicida, di 63 anni, è fuggita ed è attualmente ricercata

Il filmato in questione, di circa 45 secondi, mostra la suocera mentre segue dapprima con aria imbronciata la nuora che sembra stare cercando qualcosa con impazienza nel salotto di un appartamento moderno e luminoso, con un girello per bambini in primo piano. Quando la giovane entra nel bagno, al fondo dell’immagine, la suocera la segue e si ascolta una prima detonazione seguita da un grido, presumibilmente della vittima, e da altri cinque colpi sparati di seguito. Pochi secondi dopo accorre il marito della vittima e figlio dell’omicida, gridando con un neonato in braccio: “Mamma che hai fatto sei matta!”. “Non è niente, mi ha fatto arrabbiare”, risponde quindi la donna in tono freddo e distante. “E’ la mia famiglia, sei pazza”, insiste il figlio allibito, ma la madre insiste affermando: “la mia famiglia è mia, tu sei mio”.