Una giornata che sarebbe dovuta iniziare con la speranza di tornare a casa si è trasformata in un dramma. Valentina Salmistraro, 46 anni, residente ad Azzano Decimo e madre di due figli, è stata trovata morta il 29 agosto all’interno del bagno dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Poche ore prima, la donna aveva inviato un messaggio al marito, comunicandogli che i medici avevano confermato le dimissioni entro la giornata. Sarebbe bastato poco, dunque, per rivedere la sua famiglia. Invece, quella mattina, dopo essere entrata in bagno, Valentina non è più uscita.

Il ricovero e la diagnosi

Il calvario era iniziato il 16 agosto, quando la donna era stata ricoverata nel reparto di Neurologia per forti dolori alle gambe che le impedivano persino di camminare. Dopo una settimana di accertamenti, i medici avevano formulato la diagnosi: sclerosi multipla. Nonostante la gravità della scoperta, la situazione sembrava sotto controllo e le cure farmacologiche erano state avviate.

Tuttavia, secondo quanto raccontato dal marito, alcuni dei medicinali prescritti provocavano sonnolenza e sedazione intensa, condizioni che rendevano la paziente particolarmente fragile e bisognosa di attenzioni. La mattina della tragedia, Valentina avrebbe avvisato il marito di stare andando in bagno e che lo avrebbe richiamato subito dopo. Quel messaggio, però, è rimasto senza seguito.

Il ritrovamento e la denuncia

Il corpo senza vita della 46enne è stato rinvenuto intorno alle 8:15 dal personale addetto alle pulizie. Poco dopo, il marito è stato contattato dall’ospedale e informato del decesso. L’uomo, sconvolto, ha deciso di presentare denuncia ai carabinieri, chiedendo chiarezza e verifiche su eventuali responsabilità mediche o organizzative. La sua accusa è precisa: viste le condizioni di salute e gli effetti dei farmaci, la moglie non avrebbe dovuto rimanere sola così a lungo senza un controllo diretto.