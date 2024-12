A causa del forte vento un albero è caduto in strada a Roma travolgendo alcune persone. E’ accaduto in via Cesare Massino a Colli Aniene. Una donna è morta e un’altra è stata portata in ospedale. Pare ci fossero anche dei bambini che sarebbero però in buone condizioni. Sul posto la polizia.

Cade un albero al parco, signora muore sulla panchina

La vittima era seduta su una panchina con un’amica, che è rimasta ferita gravemente. I bambini sono rimasti illesi.

Francesca Ianni, questo il suo nome, 45 anni, era in compagnia dei suoi tre figli. L’albero è caduto all’interno del parco Livio Labor. Francesca è morta sul colpo.