Attimi di panico nel cuore di Brindisi, in corso Umberto, dove un secchio di catrame bollente è precipitato da un terrazzo durante alcuni lavori edili, colpendo violentemente i passanti. Tra i feriti c’è anche un bambino di soli sei mesi, che si trovava nel passeggino insieme alla madre. Il catrame ha investito almeno altre quattro persone, causando ustioni di varia entità. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il 118, la polizia locale, la sezione volanti e i vigili del fuoco.

Indagini e condizioni dei feriti

Tutti i feriti sono stati trasferiti in ospedale, dove i medici stanno valutando la gravità delle ustioni, in particolare quelle riportate dal neonato. Secondo le prime ricostruzioni, il secchio sarebbe caduto accidentalmente dal terrazzo di un palazzo dove erano in corso lavori di impermeabilizzazione o manutenzione. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere, in particolare sulle modalità di trasporto e utilizzo del materiale pericoloso. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti e rilancia il tema della sicurezza nei lavori in ambito urbano.