A Caivano, in provincia di Napoli, dieci persone sono state fermate nella mattinata di mercoledì dai carabinieri con l’accusa di associazione a delinquere, rapina, furto, riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Gli indagati, residenti in un campo rom, avrebbero messo a segno oltre 70 colpi, tra rapine ad automobilisti e furti ai danni di esercizi commerciali. Le indagini dei carabinieri, che hanno portato all’arresto di dieci persone, si sono sviluppate dal mese di gennaio fino ad aprile, consentendo di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.

Furti e ostentazione social

Gli indagati, secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal gip, avrebbero commesso anche 11 furti ai danni di alcuni sportelli bancari dislocati tra le province di Napoli, Caserta e Salerno. Per commettere queste rapine gli indagati avrebbero sfondato le vetrine tramite autoveicoli rubati, per poi passare allo sradicamento delle casse automatiche con cavi di ferro e funi. Stando a quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero utilizzato i social per vantarsi del loro bottino, pubblicando foto e video mentre si mostrano con ingenti quantità di denaro.