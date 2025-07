Nei prossimi giorni il caldo in Italia continuerà ad aumentare, con un picco previsto per venerdì 4 luglio, quando 20 città saranno classificate da bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore secondo il bollettino del Ministero della Salute. Oggi e domani il numero rimane stabile a 18, lo stesso registrato ieri. Le città che già oggi sono in allerta massima sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.

A queste, venerdì si aggiungeranno anche Pescara e Venezia, che per oggi e domani sono ancora in bollino arancione, ovvero livello di rischio moderato. Il caldo record non mostra segni di tregua, specialmente in alcune aree del Centro-Nord.

Sei città da record e sette in pre-allerta

Particolarmente significativa la situazione in sei città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, tutte da bollino rosso ininterrottamente dal 26 giugno. Nessun’altra località italiana ha finora registrato una sequenza così prolungata di giornate con temperature estreme e rischio elevato per la salute.

Per venerdì, il Ministero ha indicato anche sette città con bollino giallo, cioè in stato di pre-allerta per possibili ondate di calore: si tratta di Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli e Reggio Calabria. L’invito resta quello di prestare massima attenzione, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.