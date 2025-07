Il caldo estremo che ha colpito l’Italia costa fino a 550 euro al mese a famiglia, tra maggiori consumi energetici e idrici e spese per beni e servizi finalizzati a far fronte alle temperature record delle ultime settimane.

A fare i calcoli è Assoutenti che in uno studio ha sommato gli importi delle diverse voci che peseranno sul portafoglio delle famiglie italiane, dall’accensione dei condizionatori, ai maggiori consumi idrici, fino alle spese per rinfrescarsi, agli integratori e alle creme per la protezione della pelle.

Il caldo record modifica radicalmente le abitudini

Il caldo record che da giorni imperversa in Italia modifica radicalmente le abitudini dei cittadini e può portare ad un vero e proprio salasso per le tasche delle famiglie – spiega il presidente Gabriele Melluso -. Tuttavia è possibile contenere la spesa razionalizzando i consumi e ricorrendo ad espedienti che ci aiutino a combattere il caldo senza necessariamente mettere mano al portafogli”.

Per questo l’associazione ha messo a punto un vademecum per risparmiare. Ma bisogna ovviamente partire dalla consapevolezza delle voci che fanno aumentare i costi familiari.

I condizionatori, che quest’anno sono stati avviati in anticipo per il gran caldo, impattano sul portafoglio con una maggiore spesa tra 80 e 120 euro al mese a famiglia. Ovviamente contano le classi di efficienza e il numero degli apparecchi in funzione.

Vale invece 20-30 euro di maggiori costi il maggior utilizzo dell’acqua per docce, irrigazione del giardino, acqua potabile. Nella spesa di una famiglia impattano gli integratori alimentari (20.40 euro) e i maggiori consumi di bibite, gelati e acqua minerale ed anche frutta, tutti beni che hanno visto rincari (40-60 euro), ma anche le creme solari (30-40 euro), il maggior utilizzo dell’automobile al posto di bus, bici e moto (30-50 euro di carburante) con un aggravio ulteriore (18.30 euro) del consumo del climatizzatore.

C’è poi il desiderio di refrigerio che porta al mare o in piscina per fuggire all’afa in città: tra lettini, ombrelloni, parcheggi e pasti si aggiunge alla spesa mensile della famiglia per circa 120-180 euro. E’ possibile comunque risparmiare e Assoutenti ha realizzato un decalogo.

Vademecum per risparmiare

Al primo posto ci sono i consigli per l’uso del condizionatore: accenderlo solo quando serve, non mettere temperature sotto i 25 gradi, spegnerlo quando si esce di casa, usare il deumidificatore e il timer nelle ore notturne.

Il consiglio è poi quello di arieggiare la casa durante le ore fresche del mattino o della sera e di chiudere le tapparelle durante il giorno. Altri consigli per evitare sprechi d’acqua: docce brevi, non bollenti nè ghiacciate; funziona contro il caldo anche l’uso di acqua fresca per inumidire polsi e collo. In auto, invece, viene suggerito di arieggiare l’abitacolo prima di accendere il climatizzatore.

La spesa per il cibo, poi, dovrebbe puntare ai prodotti locali e di stagione, che solitamente hanno un costo minore. Alcune tipologie di frutta e verdura, inoltre, hanno acqua e sali minerali che evitano il ricorso a integratori.

Al mare poi è meglio portarsi il cibo da casa per risparmiare sulla consumazione. Infine un consiglio riguarda l’acqua da bere: prendila dal rubinetto se è potabile nel tuo Comune – suggerisce l’associazione dei consumatori – perché è sicuramente controllata ed è la scelta più economica e sostenibile.