La quarta ondata di calore africano continua a interessare l’Italia, con temperature che in diverse città hanno superato o si sono avvicinate ai 40 gradi. Il caldo intenso non rappresenta però l’unico problema: nei prossimi giorni aumenterà anche l’umidità, rendendo le temperature percepite ancora più elevate a causa dell’effetto afa.

Cresce il numero delle città a rischio

L’allerta per il caldo si estende. Dopo le tre città contrassegnate dal bollino rosso nella giornata di giovedì, oggi sono diventate 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Il numero è destinato ad aumentare ulteriormente nella giornata di sabato 1 agosto, quando saranno 19 le città interessate dal massimo livello di allerta.

Alla situazione meteorologica si aggiunge l’emergenza legata alla siccità. Il Po continua a registrare livelli particolarmente critici, segnale delle difficoltà provocate dalla scarsità di piogge e dalle condizioni climatiche. Il combinato disposto tra temperature estreme, umidità elevata e carenza d’acqua rende quindi particolarmente delicati i prossimi giorni in diverse zone del Paese.