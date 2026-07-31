In poche settimane sarebbe stato abbattuto circa il 10% degli esemplari di Cinta Senese, una delle più antiche e caratteristiche razze suine italiane. A lanciare l’allarme sono 15 associazioni insieme al Consorzio di tutela della Cinta Senese Dop, preoccupati per le conseguenze delle misure adottate contro la peste suina africana. Le organizzazioni hanno scritto al commissario straordinario per la Psa, Giovanni Filippini, chiedendo un incontro urgente per discutere delle strategie di contenimento e dell’impatto degli abbattimenti sul patrimonio zootecnico della razza.

La richiesta delle associazioni

Nella lettera viene chiesto un confronto sulle modalità con cui viene affrontata l’emergenza sanitaria, alla luce del numero di animali abbattuti. Tra i firmatari figurano Slow Food Italia, FederBio, Legambiente, AssoBio, Aiab, Veterinari Senza Frontiere Italia, l’Associazione Rurale Italiana, l’Associazione Razze autoctone a rischio di estinzione, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi e l’Unione Coltivatori Italiani, oltre al Consorzio della Cinta Senese Dop. L’obiettivo è valutare interventi che consentano di contrastare la peste suina senza mettere ulteriormente a rischio una razza considerata parte importante del patrimonio zootecnico italiano.