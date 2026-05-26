L’Italia è interessata da una fase meteorologica dominata da un vasto e robusto anticiclone di origine subtropicale, che si è ormai esteso su gran parte del Mediterraneo e dell’Europa centrale. Questa configurazione atmosferica sta determinando condizioni di stabilità diffusa, cieli prevalentemente sereni e un aumento progressivo delle temperature su tutto il territorio nazionale.

Nonostante il calendario indichi la fine di maggio, lo scenario climatico è più simile a quello di piena estate. Le masse d’aria calda, sospinte dall’alta pressione, stanno infatti provocando anomalie termiche significative rispetto alle medie stagionali, con valori già tipici del mese di luglio.

Temperature in aumento e picchi fino a 35 gradi

Il picco di questa fase calda è atteso tra il 26 e il 27 maggio, quando le temperature raggiungeranno i valori più elevati. In diverse aree della Pianura Padana e del Centro Italia, in particolare tra Toscana, Umbria e zone interne, i termometri potranno toccare punte comprese tra i 34 e i 35 gradi.

Il caldo risulterà diffuso anche su molte altre regioni, mentre il Sud Italia sarà leggermente meno esposto agli eccessi termici, pur rimanendo comunque in un contesto caldo e soleggiato. L’assenza quasi totale di precipitazioni contribuisce a rafforzare la sensazione di afa e a consolidare il carattere pienamente estivo di questa fase atmosferica anticipata.

Le prime notti tropicali e un possibile cambiamento

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda le temperature notturne, in costante aumento. In alcune aree, soprattutto della Pianura Padana e delle regioni centrali, si stanno registrando o si registreranno le prime “notti tropicali”, ovvero notti in cui la temperatura minima non scende sotto i 20 gradi.

Questa condizione rende difficile il raffrescamento notturno e aumenta il disagio termico, soprattutto nei centri urbani. Tuttavia, a partire da giovedì 28 maggio, potrebbe affacciarsi un lieve cambiamento: l’anticiclone potrebbe indebolirsi parzialmente, favorendo l’arrivo di instabilità pomeridiana e qualche temporale sulle aree montuose.