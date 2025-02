Camilla Sanvoisin, figlia del produttore televisivo Axel Egon Sanvoisin, è stata trovata morta in un appartamento sulla Giustiniana, un quartiere nel quadrante Nord di Roma. La ragazza, raccontano le agenzie, abitava lì da un anno in affitto col compagno.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni, a dare l’allarme è stato proprio il fidanzato della ragazza. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno tentato di rianimarla senza successo. In casa, si legge ancora, la polizia ha trovato un quantitativo di metadone superiori ai limiti consentiti dalla legge. È per questo che il compagno, un 35enne e è stato ora arrestato per detenzione di droga.

La giovane, secondo il racconto del fidanzato, si sarebbe addormentata e mai più svegliata. La salma è ora a disposizione all’autorità giudiziaria che ne ha disposto l’autopsia.