Nella giornata di ieri, martedì 13 maggio, la terra è tornata a tremare ai Campi Flegrei. Ci sono state diverse scosse e siamo di fronte ad un nuovo sciame sismico. Di questi terremoti si è parlato tanto anche nei mesi e negli anni scorsi: vediamo quindi nello specifico perché si manifestano in questa parte di Campania e se c’è da preoccuparsi o meno.

Il supervulcano dei Campi Flegrei

Innanzitutto c’è da dire che si tratta di un’area molto vasta che si estende per circa 12 chilometri, con una sismicità attiva da circa 80mila anni. Vista la vastità e la potenza di alcune eruzioni avvenute nel passato, i Campi Flegrei vengono per questa ragione considerati un supervulcano. Anche perché, invece di un solo cono visibile come è il caso del Vesuvio, di colline ce ne sono diverse e sono tutte sottoterra rendendo così la percezione del rischio molto bassa.

Cos’è il fenomeno del “bradisismo”

I Campi Flegrei sono soggetti al fenomeno del “bradisismo”. Con questo termine si intende il fatto che il suolo subisce delle fasi con un lento abbassamento che vanno ad alternarsi con altre fasi di sollevamento più rapido. Sono questi momenti a sviluppare dei terremoti in superficie, il più delle volte di bassa intensità.

I comuni interessati sono tutti collocati sulla parte occidentale della provincia di Napoli. Si tratta di Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Giugliano e il Monte di Procida. La zona interessa anche il mare, esattamente il Golfo di Pozzuoli. Ed è qui che si è sviluppata la scossa più forte tra quelle avvenute ieri, con un epicentro a soli due chilometri di profondità e al confine con il comune di Napoli.

C’è infine un problema di densità umana. Solo a Pozzuoli vivono quasi 8omila persone. Il tasso di edificabilità è tra i più alti in Italia con circa un 20 per cento di abitazioni abusive. La popolazione presente sembra sottovalutare il problema: proprio a Pozzuoli, nel 2019 ci fu una grande esercitazione organizzata dalla Protezione Civile a cui aderirono solamente 200 persone.