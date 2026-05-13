Stava tornando a casa insieme al fratellino quando sarebbe stato aggredito da un cane spuntato improvvisamente dal finestrino di un’auto in sosta. È accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì ad Andria, nei pressi della chiesa di Santa Maria Addolorata delle Croci, dove un bambino di 11 anni è rimasto ferito a una gamba.

A denunciare l’episodio è la legale della famiglia, l’avvocata Laura Di Pilato. “Il bambino era in strada con il fratellino quando da un’auto in sosta davanti alla chiesa di Santa Maria addolorata delle croci, un cane di taglia media è sbucato dal finestrino e lo ha azzannato a una gamba”, racconta all’ANSA.

Secondo quanto riferito dalla legale, il proprietario dell’animale non avrebbe soccorso il minore dopo l’aggressione. “Il padrone dell’animale non solo non è intervenuto per prestare soccorso ma ha lanciato verso il bambino una banconota da venti euro, per poi andare via”, aggiunge Di Pilato.

L’11enne è stato accompagnato dalla madre al pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria per le cure necessarie. La famiglia ora si prepara a presentare denuncia. Di Pilato si augura che nella zona “ci siano le telecamere di videosorveglianza per individuare il padrone del cane”. “Domani mattina sporgeremo denuncia confidando nel lavoro delle forze dell’ordine”, conclude.