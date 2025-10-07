Avvelenare i cani con bocconi contenenti topicida. Sarebbe questa una nuova tecnica usata dai ladri per rubare nelle case. L’ultimo inquietante episodio si è verificato nella zona di Mogliano Veneto, come raccontano i proprietari di un labrador di 10 anni, tra le vittime dei malviventi, ricoverato in clinica, ma per fortuna non morto. “Il nostro cane è stato avvelenato con un topicida: abbiamo sporto denuncia ai carabinieri per capire chi è stato”, spiegano.

Il caso precedente

“La scorsa settimana un cane dei vicini è morto a seguito di una improvvisa emorragia. Una circostanza sospetta, visto quanto è successo al nostro pochi giorni fa”, raccontano ancora i proprietari. “Abitiamo in una zona dove non sono mai accaduti casi simili. Io e mio marito abbiamo due cani, ma per fortuna uno si trova dai miei genitori. L’altro, invece, durante il giorno resta in casa perché sono a lavoro. Ma la mattina presto e la sera lo lascio uscire in giardino”, aggiunge l’umana del labrador.

Il veleno posizionato dove mancano le telecamere

I ladri hanno posizionato il veleno proprio nel punto del perimetro della casa sprovvisto di telecamere di sicurezza. A scoprirlo è stato il marito della donna: “Solo allora abbiamo collegato il malessere che il cane mostrava da alcuni giorni ai bocconi che avrebbe potuto aver ingerito”. “Non appena abbiamo collegato le due cose, siamo corsi dal veterinario che avviato una terapia farmacologica specifica – prosegue la residente – Speriamo che non ci siano conseguenze gravi. Noi intanto abbiamo sporto denuncia e ci stiamo munendo di ulteriori telecamere dove mancavano. Un’ipotesi che ci inquieta è che qualcuno possa aver avvelenato il cane per neutralizzarlo prima di introdursi in casa”.