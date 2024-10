Cane fugge al padrone e fa cadere uno scooter, il proprietario dell’animale deve risarcire 130mila euro

Distrarsi per un solo secondo quando si ha un cane può portare a conseguenze drammatiche. Questo è quanto accaduto a Livorno, dove il proprietario di un pastore australiano di 6 anni ha dovuto affrontare gravi responsabilità a seguito di un incidente che ha coinvolto il suo animale e un giovane in scooter. La vicenda ha portato a una sentenza di condanna con un risarcimento importante per le gravi lesioni riportate dal ragazzo.

L’incidente: cane fugge e causa caduta di uno scooter

L’episodio si è verificato in via Stillo, nella località di Collinaia, a Livorno. Il pastore australiano, approfittando di un momento di distrazione del suo padrone, che era impegnato a parlare con un amico, si è divincolato dal guinzaglio e ha iniziato a rincorrere un gatto. Nella sua corsa, il cane ha attraversato la strada proprio mentre un ragazzo di 16 anni passava con il suo scooter.

Per evitare l’impatto con il cane, il giovane ha compiuto una brusca manovra, perdendo il controllo del veicolo e cadendo violentemente a terra. Il ragazzo ha riportato gravi ferite e, dopo essere stato soccorso, è stato trasportato in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico al femore e alla caviglia. I medici hanno diagnosticato al giovane fratture multiple e scomposte, oltre a lesioni ai legamenti crociati del ginocchio. Dopo il primo intervento, il ragazzo ha dovuto affrontare altri due interventi chirurgici per la ricomposizione delle fratture alla caviglia e al ginocchio.

La sentenza

Nonostante il proprietario del cane abbia offerto assistenza al ragazzo dopo l’incidente, il Tribunale di Livorno lo ha ritenuto responsabile dell’accaduto. Il giudice ha stabilito che il padrone del cane ha violato l’articolo 2052 del Codice Civile, che riguarda i danni causati da animali di proprietà.

In base alla sentenza, il proprietario è stato condannato a pagare un maxi risarcimento di 118.000 euro al giovane, oltre a 14.000 euro di spese legali, per un totale di circa 132.000 euro. Inoltre, l’assicurazione del padrone è stata estromessa dal giudizio, costringendo l’uomo a coprire i danni di tasca propria.