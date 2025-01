Tredici anni dopo, la crudeltà si ripete sulle strade tra Lovere e Castro. L’ultima volta un vigile del fuoco riuscì a salvare un cucciolo gettato nel lago. Questa volta, una ragazza ha assistito alla scena e ha subito reagito per salvare il cane.

“Lunedì alle 16 scendevo da Foresto verso Villongo — racconta la testimone — quando dal fuoristrada davanti a me qualcuno ha sporto dal finestrino del passeggero il cane, zampe all’aria, e l’ha buttato fuori, poi ha accelerato”. Senza esitare, la ragazza e un altro automobilista si sono fermati per soccorrere l’animale. Il cane, un meticcio di 15 anni in cattive condizioni di salute, è stato subito portato presso due veterinari di Villongo per ricevere le prime cure.

La mobilitazione sui social

Dopo il salvataggio, i veterinari hanno pubblicato la foto del cane su Facebook. Il post ha scatenato una catena di solidarietà con la partecipazione di centinaia di persone, che ha permesso di risalire al presunto proprietario. L’uomo si è presentato a bordo di una Panda, dichiarando che il cane era scappato.

Indagini e azioni legali

Poiché l’animale sembra non avere il microchip, i veterinari hanno deciso di tenerlo in custodia. Paola Suà, segretaria nazionale dell’Ufficio garante degli animali, ha dichiarato: “Presenteremo una denuncia e chiederemo il sequestro. Ci sono ancora molti aspetti da chiarire, questa vicenda è troppo grave”. L’indagine prosegue per accertare eventuali responsabilità e garantire giustizia all’animale maltrattato.