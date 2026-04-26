Doveva essere una semplice passeggiata nel bosco, ma per un giovane levriero si è trasformata in un incubo. Pato, questo il nome del cane, stava camminando quando con la lingua ha leccato una processionaria, i cui peli sono altamente urticanti e rilasciano una sostanza tossica capace di provocare reazioni anche gravi. I sintomi possono comparire rapidamente e includono scialorrea, vomito, gonfiore, dolore. Nei casi più gravi anche crisi respiratorie e shock.

“Pato è arrivato da noi con un importante gonfiore della lingua, ulcere e aree necrotiche”, spiegano dalla VetBz, la clinica veterinaria della città di Bolzano, come riportato da Il Dolomiti. L’appello dei veterinari è quello di fare “massima attenzione durante le passeggiate, soprattutto con cani curiosi che annusano tutto”.