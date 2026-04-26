L’olio extravergine di oliva è uno dei simboli più forti dell’identità italiana, un vero patrimonio culturale che racconta territori, tradizioni e saperi. Eppure, davanti allo scaffale del supermercato, scegliere quello giusto può diventare complicato.

È proprio qui che entrano in gioco premi e concorsi di qualità. Tra questi, l’Ercole Olivario rappresenta uno dei riconoscimenti più autorevoli in Italia: una sorta di “Oscar dell’olio” che ogni anno seleziona le eccellenze assolute.

L’edizione 2026 ha acceso i riflettori su produzioni straordinarie, premiando oli capaci di distinguersi per profumo, equilibrio e identità territoriale. E i risultati raccontano molto più di una semplice classifica.

Perché l’Ercole Olivario è così importante

In Italia esistono oltre 500 varietà di olive, un numero impressionante che rende il nostro Paese unico al mondo. L’Ercole Olivario nasce proprio per valorizzare questa biodiversità, mettendo in evidenza le produzioni più meritevoli.

Il concorso si basa su degustazioni tecniche condotte da assaggiatori esperti, che valutano ogni olio secondo criteri rigorosi: profumo, gusto, equilibrio e persistenza.

Tutti gli oli extravergine premiati nel 2026

Ecco la classifica completa dei vincitori, suddivisi per categoria.

Categoria DOP/IGP – Fruttato Leggero

Sabina DOP — Az. Agricola Marcoaldi Roberta, Montelibretti (Lazio)

Categoria DOP/IGP – Fruttato Medio

IGP Toscano – Prima OLIVA — Società Agricola Campioni ss, Massa e Cozzile (Toscana)

DOP Terre di Bari – Bitonto — Az. Agricola Le Tre Colonne di Salvatore Stallone, Giovinazzo (Puglia)

DOP Umbria – Sottozona Colli Assisi Spoleto — Az. Agraria Marfuga, Campello sul Clitunno (Umbria)

Categoria DOP/IGP – Fruttato Intenso

Puglia IGP (ex aequo) — Società Agricola Fratelli di Niso, Bisceglie (Puglia)

Roma IGP (ex aequo) — Az. Quattrociocchi Americo, Terracina (Lazio)

Categoria Extravergine – Fruttato Leggero

Olio Extravergine Biologico – Cultivar Moraiolo — Fattoria Ramerino, Bagno a Ripoli (Toscana)

Categoria Extravergine – Fruttato Medio

CROGNALE — Az. Agricola Tommaso Masciantonio, Casoli (Abruzzo)

Unico — Az. Miceli & Sensat, Roccamena (Sicilia)

Redoro Bio — Frantoi Veneti, Grezzana (Veneto)

Categoria Extravergine – Fruttato Intenso

OLIVASTRO — Az. Quattrociocchi Americo, Terracina (Lazio)

MIMì Coratina — Az. Agricola Donato Conserva, Modugno (Puglia)

Menzioni speciali e premi aggiuntivi

Accanto ai vincitori principali, sono stati assegnati anche riconoscimenti che premiano innovazione, sostenibilità e nuove generazioni.

Olio Biologico DOP/IGP: IGP Toscano Biologico — Frantoio Franci, Toscana

Olio Biologico Extravergine: Extra Vergine Terracuza — Giacomo Nieddu, Sardegna

Monocultivar DOP/IGP: Don Gioacchino — Sabino Leone, Puglia (cultivar Coratina)

Monocultivar Extravergine: Gangalupo — Az. Agricola Bisceglie Maria, Puglia

Miglior confezione (Amphora Olearia): Tenaglia Filomena, Abruzzo

Giovane imprenditore: Olio Tedò — Az. Agricola Tedone Biagio, Puglia

Comunicazione digitale: Olio Mimì — Az. Agricola Donato Conserva, Puglia

Impresa femminile: Tenute Librandi, Calabria

Turismo dell’olio: Vecchio Frantoio Bartolomei, Umbria

Una novità importante: spazio ai giovani

Tra le novità più interessanti del 2026 c’è la nascita di una sezione dedicata agli studenti degli istituti agrari italiani.

Un segnale importante: il futuro dell’olio passa anche dalle nuove generazioni.

I vincitori della prima edizione sono:

ITA “R. Lotti – Umberto I” di Andria — Olio dei Miracoli

IISS Basile Caramia di Locorotondo — Olio Gigante

IIS “E. Majorana” di Corigliano Rossano — Momena

Un’iniziativa che unisce formazione e pratica, avvicinando i giovani a un settore strategico per il Made in Italy.

Cosa rende davvero un olio “eccellente”

Dietro ogni bottiglia premiata c’è molto più di una buona oliva.

Un grande olio si riconosce per:

equilibrio tra amaro e piccante

profumo fresco e vegetale

persistenza al palato

assenza di difetti

Ma soprattutto, racconta un territorio. E’ questo che distingue un olio qualsiasi da uno davvero memorabile.