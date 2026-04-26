Da pappagallo disabile privo di tutta la parte superiore del becco a maschio alfa imbattuto, uscito vincitore da ogni singolo scontro. Questa è la storia di Bruce, un volatile appartenente alla famiglia Strigopidae, che vive nella riserva naturale di Willowbank, in Nuova Zelanda. Di fatto, il coraggioso e astuto animale, ha trasformato uno svantaggio in un punto di forza. Bruce ha infatti elaborato una nuova tecnica di combattimento che gli altri maschi non riescono a replicare.

L’uccello sfrutta la parte inferiore del suo becco per sferrare colpi in parti diverse del corpo, dandosi anche lo slancio con salti e rincorse. Nel 73% dei casi gli avversari sono stati messi immediatamente fuori combattimento. È quanto riporta lo studio pubblicato sulla rivista Current Biology e guidato dalla neozelandese Università di Canterbury, che dimostra la grande intelligenza e flessibilità di questa specie protetta. Bruce si era già guadagnato una certa fama in passato perché è stato visto usare ciottoli per la cura personale, il primo caso documentato di questo tipo in un pappagallo kea.

I ricercatori guidati da Alexander Grabham hanno anche notato la sua tecnica di combattimento del tutto non convenzionale e, per capire la sua tecnica, hanno registrato 227 scontri, a 36 dei quali ha partecipato Bruce. L’esito dei combattimenti lo hanno confermato come il chiaro vincitore e il maschio alfa dominante del gruppo. Il record di vittorie sembra aver portato al pappagallo anche altri benefici. Rispetto ai suoi simili, presenta livelli più bassi di metaboliti dell’ormone corticosterone, che è legato allo stress, gode di accesso prioritario alle mangiatoie ed è l’unico maschio che viene pulito da altri maschi. “Bruce ci dimostra che l’innovazione comportamentale può aiutare a superare la disabilità fisica – afferma Grabham – almeno nelle specie che possiedono la flessibilità cognitiva necessaria per sviluppare nuove soluzioni”.