Gli animali domestici fino a 30 chili potranno viaggiare accomodati in cabina nei voli nazionali. Questo prevede il servizio ‘Large Pet Friendly’ di Ita Airways. Sulla base delle modifiche regolamentari recentemente introdotte da Enac, la compagnia aerea, dopo il successo del volo dimostrativo che lo scorso settembre aveva trasportato da Milano Linate a Roma Fiumicino due cani di grossa taglia in cabina senza trasportino, ha continuato a lavorare senza sosta per garantire i requisiti operativi e di qualità necessari affinché i passeggeri e i loro amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni potessero viaggiare insieme.

“Abbiamo lavorato per dare continuità a quell’esperienza trasformandola in un servizio disponibile su nostri voli domestici ‘Large Pet Friendly’. È una decisione che nasce dall’ascolto dei nostri passeggeri e dalla consapevolezza che gli animali domestici sono parte della famiglia: vogliamo che ogni viaggio possa iniziare e concludersi insieme, senza separazioni – dichiara in una nota Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ita Airways.

“Stiamo completando gli ultimi passaggi operativi e commerciali per mettere in vendita il servizio nel corso della prossima stagione estiva Iata, così da consentire ai passeggeri di programmare, già dalla prossima primavera/estate, i viaggi insieme ai propri amici a quattro zampe. Ita Airways conferma così il proprio impegno a rendere il volo sempre più inclusivo, nel pieno rispetto delle normative e dei più elevati standard di sicurezza e qualità”.