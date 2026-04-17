A Patrica, in provincia di Frosinone, in un locale al piano terra di uno stabile sono stati rinvenuti in un frigorifero circa 637 chili di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. La scoperta, fatta dalla Squadra mobile di Roma (VII Sezione Antidroga) con l’ausilio di personale dell’omologo ufficio investigativo di Frosinone, ha portato all’arresto di una madre di 63 anni e dei suoi due figli (una donna di 32 anni e un giovane di 29), in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di ingente quantità di stupefacente.

Guadagni per oltre 3,5 milioni di euro

Durante una perquisizione personale della figlia 32enne sono stati trovati altri 660 grammi di hashish. Una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio lo stupefacente sequestrato, suddiviso in panetti da 100 e 50 grammi ciascuno, avrebbe potuto fruttare alla madre e ai suoi figli guadagni per oltre 3,5 milioni di euro. I tre arrestati, tutti italiani e incensurati, sono attualmente detenuti tra Rebibbia e Regina Coeli.