“No, non erano aggressivi. Non era come si vede in alcuni film. Evidentemente sicuri di sì, contando sulla nostra paura”. Così uno degli ostaggi della rapina di ieri in banca a Napoli descrive i banditi che sono entrati in azione nella Credit Agricole. “Quando sono entrati ci hanno prima intimato di salire sopra, poi ci hanno fatto scendere e lì abbiamo atteso. Hanno detto di lasciare i cellulari, lo hanno fatto quasi tutti. Poi, non li abbiamo più visti”. I banditi in quel momento si erano trasferiti nel caveau dove ci sono le cassette di sicurezza mentre a un certo punto l’apertura di un varco ha consentito agli ostaggi di allontanarsi. “Uno di loro – spiega l’uomo – aveva un pantalone tipo quello dei corrieri”.

Intanto è caccia all’uomo alla ricerca dei banditi, almeno tre. I rapinatori dopo aver scassinato e portato via diverse decine di cassette di sicurezza si sono dileguati allontanandosi nelle fogne. 25 tra dipendenti e clienti sono stati tenuti in ostaggio dai banditi che avevano il volto coperto da maschere che alcuni hanno ricondotto al volto di attori cinematografici. Ancora da quantificare il bottino che potrebbe essere particolarmente ingente.