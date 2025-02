Doppia aggressione nella notte al pronto soccorso del policlinico fiorentino di Careggi da parte di due pazienti: dieci le persone costrette a ricorrere alle cure mediche. Tra i refertati per contusioni un degente, due infermieri e sette guardie giurate.

Due aggressioni in ospedale Firenze

L’episodio più grave ha coinvolto un cittadino di nazionalità cinese che ha anche sfondato una porta a vetri. L’uomo, in stato di alterazione, avrebbe dato in escandescenze, aggredendo gli infermieri e le guardie giurate, prima di essere fermato. Ad avere la peggio, anche se le conseguenze non sono state gravi, è stato un infermiere che è stato morso a una gamba. Ad essere stati refertati per contusioni sono stati anche un secondo infermiere e ben sette guardie giurate.

L’altro episodio, in base quanto ricostruito, sarebbe avvenuto attorno alle 21. Si tratterebbe di un paziente psichiatrico noto al personale di Careggi, che si era già presentato nel pomeriggio per poi essere allontanato. La sera, quando è tornato, ha colpito un altro degente.

La nota del sindacato

“Il problema grosso – dicono dal Nursind Careggi – è che c’erano 40-50 persone che aspettavano in triage e devi anzitutto garantire la loro sicurezza. Questi pazienti purtroppo hanno bisogno di trattamenti con dei tempi che a volte non riesci a rispettare perché hai altri tipi di problemi, altre emergenze”.