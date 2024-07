Capanno e mucche carbonizzate, incendio forse causato da frammento di meteora. Ma non ci sono tracce radioattive

Un incendio scoppiato nella notte tra il 23 e il 24 luglio ha colpito un capanno agricolo in una zona rurale di Cesena, situata sulla costa romagnola. L’incendio ha causato danni significativi, inclusa la morte di due mucche, e ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco per circa otto ore. Tuttavia, ciò che ha reso questo episodio particolarmente enigmatico è la coincidenza temporale con il passaggio di un bolide luminoso, visibile in tutto il Nord Italia.

Il bolide e l’incendio: coincidenze o causa?

Nella stessa notte in cui si è verificato l’incendio, decine di testimoni hanno osservato una meteora attraversare il cielo del Nord Italia. Le immagini del bolide, immortalate in un video dall’Osservatorio “Torricelli” di Faenza, mostrano una scia blu-verdognola che ha suscitato grande curiosità. La meteora potrebbe aver avuto un ruolo nell’innescare l’incendio? Questa è una delle ipotesi che ha preso piede tra gli investigatori, sostenuta anche da quattro testimoni che hanno riferito di aver visto una “testa fiammeggiante” senza rumore, coincidente con l’orario dell’incendio e il passaggio della meteora.

Indagini e ipotesi scientifiche

Nonostante le suggestive coincidenze, gli investigatori non hanno trovato elementi concreti a conferma di un collegamento tra il bolide e l’incendio. Le indagini iniziali avevano preso in considerazione la possibilità di un incendio doloso, ma questa ipotesi è stata esclusa. Il nucleo anti-incendi e il team Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) dei Vigili del Fuoco hanno condotto accertamenti tecnici dettagliati. Finora, non sono emersi dati scientifici che confermino l’ipotesi del frammento di asteroide come causa del rogo. Le indagini potrebbero ulteriormente coinvolgere l’agenzia spaziale europea per esaminare a fondo il caso.