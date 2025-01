Capodanno di sangue a New Orleans. Un uomo a bordo di un pick-up con la bandiera dello Stato islamico si è lanciato contro la folla nel quartiere francese di New Orleans all’inizio del giorno di Capodanno, uccidendo 10 persone e ferendone più di 30. Secondo la polizia si è trattato di un atto di terrorismo.

Anche due agenti di polizia sono rimasti feriti nello scontro a fuoco con l’attentatore, che è morto nello scontro a fuoco.

L’FBI lo ha identificato come Shamsud-Din Jabbar, 42 anni, cittadino statunitense originario del Texas. Gli investigatori hanno dichiarato di aver trovato la bandiera, le armi e un potenziale ordigno esplosivo all’interno del pick-up Ford noleggiato e stanno indagando per scoprire di più sui potenziali legami del conducente con le organizzazioni terroristiche e stanno esaminando piste per identificare possibili complici di Jabbar.

Il veterano colpisce a Capodanno

Un account sui social media associato a Jabbar lo descrive come un veterano. Secondo un funzionario della difesa, i funzionari dell’esercito statunitense stanno cercando di stabilire se abbia prestato servizio in servizio attivo, nella Guardia nazionale o nella riserva.

La notizia svuota di forza la dichiarazione di Donald Trump, che a botta calda ha associato l’attacco di New Orleans all’immigrazione illegale: “Quando ho detto che i criminali che arrivano sono molto peggiori di quelli che abbiamo nel nostro Paese, questa affermazione è stata costantemente smentita dai Democratici e dai Fake News Media, ma si è rivelata vera”.

L’attacco è avvenuto intorno alle 3:15 del mattino nelle trafficate Canal Street e Bourbon Street nel Quartiere Francese, un quartiere storico noto per la sua architettura e per la sua vivace vita notturna.

Secondo la polizia, l’autista ha aggirato le barricate. Quando la polizia lo ha stoppato, l’uomo è uscito dal veicolo con un fucile d’assalto, sparando agli agenti, che hanno risposto al fuoco, uccidendolo. Le condizioni degli agenti colpiti sono stabili.

Indagini in corso

Completano il quadro Kevin McGill e Gerald Herbert del Los Angeles Times.

L’FBI ha confermato di aver identificato l’autista come Shamsud-Din Bahar Jabbar, 42 anni. Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere ulteriori informazioni sui trascorsi di Jabbar e stanno esaminando la bandiera dello Stato Islamico che si trovava nel veicolo, ha affermato l’FBI.

Le forze dell’ordine hanno dichiarato al Los Angeles Times che l’autista era un riservista dell’esercito di Houston. I funzionari hanno parlato con il Times a condizione di mantenere l’anonimato perché non erano autorizzati a parlare con i media.

Dopo la sparatoria, gli investigatori hanno recuperato una pistola e un fucile modello AR, ha riferito un funzionario delle forze dell’ordine all’Associated Press.

Gli investigatori stanno setacciando il Quartiere Francese alla ricerca di potenziali ordigni esplosivi, ha affermato un altro funzionario delle forze dell’ordine. Alethea Duncan, agente speciale incaricato dell’FBI, ha dichiarato che le autorità stanno indagando su almeno un sospetto ordigno esplosivo improvvisato presente sulla scena. Fonti delle forze dell’ordine hanno riferito al Times che sulla scena sono stati recuperati due ordigni, entrambi bombe artigianali riempite di chiodi e riposte in frigoriferi portatili blu.

Il commissario di polizia di New Orleans Anne Kirkpatrick ha affermato che l’autista era “deciso a provocare la carneficina e i danni che ha provocato”.

Dopo che il veicolo si è fermato, l’autista è sceso e ha aperto il fuoco sugli agenti intervenuti, ha riferito la polizia. Secondo la polizia, gli agenti hanno risposto al fuoco, uccidendolo.

“Quando sono arrivato al lavoro questa mattina, c’era una specie di pandemonio ovunque”, ha detto all’Associated Press Derick Fleming, capo fattorino del vicino Crowne Plaza hotel. “C’erano un paio di corpi a terra, coperti. La polizia stava cercando bombe nei bidoni della spazzatura.”

Zion Parsons ha raccontato a NOLA.com che lui e due amici stavano uscendo da un ristorante di Bourbon Street quando ha sentito un “trambusto” e dei “colpi” e ha girato la testa per vedere un veicolo che “si lanciava” sul marciapiede verso di loro. Lui schivò il veicolo, che però investì uno dei suoi amici.

“Urlo il suo nome, giro la testa e vedo la sua gamba contorta e attorcigliata sopra e intorno alla schiena. E c’era solo sangue”, ha detto Parsons. Il diciottenne ha dichiarato di essere scappato dopo aver sentito degli spari poco dopo.

Bourbon Street ha barriere per prevenire gli attacchi dei veicoli dal 2017, ma la strage di mercoledì è avvenuta durante un importante progetto per rimuovere e sostituire i dispositivi, che ha lasciato l’area vulnerabile.

I lavori sono iniziati a novembre e si prevedeva che sarebbero stati in gran parte ultimati in tempo per il Super Bowl, che si giocherà in città a febbraio. 9.

Ore dopo l’attacco, diversi furgoni del medico legale erano parcheggiati all’angolo tra Bourbon Street e Canal Street, isolati dal nastro della polizia, con folle di turisti intontiti che fermi lì intorno, alcuni dei quali cercavano di far passare i loro bagagli attraverso il labirinto di blocchi stradali.

Altrove, però, la vita continuava nella città nota ad alcuni per un motto che si traduce in “lascia che i bei tempi scorrano”.

Vicino a Bourbon Street e Canal Street, nei pressi del punto in cui si è fermato il camion, alcune persone parlavano dell’attacco, mentre altri, vestiti con le divise della Georgia, parlavano di football. In un bar a un isolato di distanza dalla scena del crimine, la gente si accalcava per fare colazione, mentre risuonava allegra musica pop. A due isolati di distanza, la gente era seduta in un bar a bere birra.

L’attacco è l’ultimo esempio di utilizzo di un veicolo come arma per compiere atti di violenza di massa, una tendenza che ha allarmato le forze dell’ordine e dalla quale può essere difficile proteggersi.