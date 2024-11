Fares Kamel Salem al Shahhat, l’egiziano di 21 anni che lunedì ha accoltellato il capotreno alla stazione di Rivarolo, ha aggredito “un altro uomo su un treno regionale un anno fa” ed è quindi “pericoloso lasciarlo in libertà”. E’ quanto scrive il giudice Camilla Repetto nella sua ordinanza di custodia in carcere.

L’ordinanza del gip

“Evidentemente, quindi, non rappresenta un episodio isolato in cui l’indagato ha assunto una condotta violenta sui treni, ma si tratta di una persona avvezza a questo genere di comportamenti e, quindi, come tale appare pericoloso lasciarlo in libertà perché, con ogni probabilità, potrebbe reiterare la medesima condotta anche su altri treni o altri mezzi di trasporto”, continua il gip. Salem al Shahhat, inoltre, a luglio 2023 era stato sottoposto a ordine di allontanamento del Questore e respingimento ma il provvedimento era stato sospeso perché nel frattempo aveva presentato domanda di protezione internazionale.