È stato arrestato ad Alicante un uomo accusato di frode bancaria e furto d’identità ai danni di almeno 13 persone, come riportato dal quotidiano spagnolo Abc. Le indagini sono partite dalla denuncia di una donna, ingannata da un conoscente che le aveva promesso una ricompensa in denaro in cambio dell’uso temporaneo di un conto corrente a suo nome. La vittima, fidandosi, aveva inviato tramite un’app di messaggistica una foto del proprio documento d’identità. Tuttavia, l’uomo non ha mai versato il denaro promesso e ha interrotto ogni contatto con lei alla fine del 2024.

Le forze dell’ordine, in particolare il Gruppo operativo di polizia giudiziaria del distretto centrale di Alicante, hanno scoperto che l’uomo aveva utilizzato l’identità della donna per aprire nove conti correnti bancari. In totale, l’indagato gestiva dieci conti intestati alla vittima, tutti movimentati per un totale di oltre 23.000 euro. Al momento della scoperta, i conti presentavano un saldo residuo di appena 20 euro: tutto il denaro era stato speso in scommesse online, trasferito ripetutamente tra vari conti per coprire le operazioni.

Dodici identità rubate con una semplice foto

L’inchiesta ha presto svelato che quella donna non era l’unica vittima del truffatore. Gli agenti hanno individuato altri dodici casi simili, distribuiti in varie regioni della Spagna. Tutte le vittime avevano condiviso, in buona fede, una foto del proprio documento d’identità con l’uomo, sempre dietro la promessa di un guadagno rapido e senza sforzo.

Anche in questi casi, l’indagato ha sfruttato l’immagine dei documenti per aprire conti correnti a loro nome, senza il consenso diretto delle persone coinvolte. L’operazione si configurava come un elaborato schema di frode che approfittava della leggerezza con cui molte persone condividono dati sensibili online.

Il sospettato è ora accusato formalmente di frode bancaria e furto d’identità. Le indagini proseguono per accertare se ci siano ulteriori complici e per verificare eventuali legami con altre truffe simili avvenute in territorio spagnolo.