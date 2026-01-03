Due uomini di 68 anni, residenti a Carini, nel Palermitano, sono stati trovati senza vita nel pomeriggio di ieri all’interno di un’abitazione di via Gargagliano. I due, che erano amici, si trovavano in stanze diverse: uno era disteso nel soggiorno, l’altro sul letto. A fare la drammatica scoperta sono stati i Vigili del fuoco, intervenuti dopo la segnalazione di parenti e vicini, preoccupati perché non avevano più notizie da giorni. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, i sanitari del 118 e il medico legale. Le cause dei decessi non sono state rese note.