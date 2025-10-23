Papa Leone XIV e re Carlo III pregano insieme nella Cappella Sistina, in occasione della visita di Stato dei reali inglesi in Vaticano. Non accadeva da cinque secoli, ovvero dal momento della riforma anglicana, che un pontefice della Chiesa romana pregasse con il capo di quella anglicana. Insieme al sovrano britannico, anche la regina Camilla. La preghiera è guidata da Papa Leone e dall’arcivescovo di York Stephen Cottrell. Il canto dei salmi è affidato al coro della Sistina con il coro della Cappella di St. George del Castello di Windsor e quello dei bambini della Cappella reale di St. James Palace.

Lo scambio dei doni tra il Papa e il re

Al termine dell’incontro in Biblioteca, il papa e il re si sono scambiati dei doni. Il figlio della defunta regina Elisabetta ha donato al Papa una grande fotografia in argento e un’icona di Sant’Edoardo il Confessore. Il pontefice invece ha donato al sovrano inglese una riproduzione in scala del mosaico del “Cristo Pantocratore”, nella Cattedrale normanna di Cefalù, in Sicilia. Il mosaico è stato realizzato in Vaticano. Re Carlo sarà “Royal Confrater” dell’Abbazia e della Basilica di San Paolo fuori le Mura, un incarico che verrà conferito durante la funzione di oggi pomeriggio.

Papa Leone XIV “Papal Confrater” della Cappella di San Giorgio

In cambio, con l’approvazione del Re, il Decano e i Canonici del Collegio di San Giorgio di Windsor, è stato offerto a Papa Leone XIV di diventare “Papal Confrater” della Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor e il Papa ha accettato. Questo scambio di titoli è di fatto un riconoscimento di comunione spirituale e del cammino che la Chiesa d’Inghilterra (di cui re Carlo è Governatore Supremo) e la Chiesa Cattolica Romana hanno percorso negli ultimi 500 anni.

Ci sarà anche uno scambio di onorificenze: il Re conferirà al Papa l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di Bath (l’Ordine tradizionalmente conferito ai Capi di Stato). Il Papa conferirà invece al Re l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce con Collare dell’Ordine Vaticano di Papa Pio IX. Il Papa conferirà alla Regina l’onorificenza di Dama di Gran Croce dello stesso Ordine.