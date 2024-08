Carmela Polimeni, anziana italiana morta in un ospizio del New Jersey: si cercano i parenti da un mese

Un’anziana di origini italiane è deceduta in una Rsa in New Jersey e da un mese si cerca la famiglia. Carmela Polimeni, 92 anni, viveva da decenni in una struttura a Leonia, è morta in solitudine, nessuno le ha mai fatto visita. La salma si trova ora in un’agenzia di pompe funebri e si sta cercando il parente più vicino prima di seppellirla.

“Non siamo riusciti a chiamare nessuno, neanche in Italia”

“I numeri di telefono sono scollegati – ha detto Aree Booker, proprietario della Eternity Funeral Services – non siamo riusciti a chiamare nessuno, neanche in Italia”. E’ una cosa triste, ha aggiunto, che nessuno le abbia fatto visita prima che morisse.

Le autorità americane stanno anche cercando qualche contatto in Italia, forse un nipote o una nipote ma finora senza successo. Il cognome Polimeni è di origini siciliane. L’agenzia funebre è alla ricerca di qualcuno che paghi le spese del funerale e le manifestazioni di solidarietà non sono mancate. Diverse persone si sono fatte avanti dicendo che sono disposte ad assistere al funerale anche se non hanno mai incontrato la donna.